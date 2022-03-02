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Донорскую акцию «Красота спасет мир» проведут в Петербурге

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© Фото: Baltphoto

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Акция традиционно проходит перед Международным женским днем.

В субботу, 5 марта, в Петербурге состоится традиционная предпраздничная акцию «Красота спасет мир». Её ежегодно проводят в преддверии Международного женского дня.

Доноров в этот день будут ждать на семи пунктах переливания крови. Как сообщили пресс-службе комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями, в трех из них также будут вносить данные желающих в регистр потенциальных доноров кроветворных стволовых клеток.

Тех, кто хочет стать участником акции, просят записаться перед посещением выбранного пункта переливания крови.

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