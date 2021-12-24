Новогоднюю донорскую акцию проведут в Петербурге

Новогодняя донорская акция «От меня тебе жизнь» начнется в Петербурге 27 декабря. В «Фонде доноров» напомнили горожанам, что в период длительных новогодних праздников больницы используют запасы донорской крови, которые были подготовлены заранее.

В акции примут участие 16 отделений переливания крови. В нескольких из них донорскую кровь будут работать с донорами в течение всех новогодних каникул. В Фонде доноров пообещали поддержать всех участников акции фирменным донорским гематогеном.

Губернатор Александр Беглов призвал петербуржцев сдавать кровь, чтобы возможно сделать кому-то самый ценный подарок к Новому году.