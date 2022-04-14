За март россияне потратили на лекарства в 2,6 раза больше

В марте россияне покупали больше лекарств. Как сообщает Gazeta.spb, ссылаясь на данные системы цифровой маркировки «Честный знак», в денежном выражении расходы на лекарства увеличились в 2,6 раза по сравнению с мартом прошлого года.

В натуральном выражении рост составил 98,15%, так как на лекарства в первый месяц весны текущего года наблюдался ажиотажный спрос. За месяц россияне купили 427 миллионов упаковок лекарственных средств.

Посетители аптек купили рекордное количество кардиологического препарата «Бисопролол» — 8,8 млн упаковок в месяц. Год назад его россиянам потребовалось в три раза меньше.

Вторым по росту спроса стал активированный уголь. Третью позицию занял пищеварительного ферментного средства «Панкреатин».

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что Смольный закупил лекарств на треть миллиарда рублей.