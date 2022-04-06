Смольный закупил лекарств на треть миллиарда

В Смольном закупили лекарства для петербуржцев. Однако в перечне не оказалось препаратов, дефицит которых сейчас наблюдается в городе. Об этом сообщает ALLNW.

На дефицит отдельных лекарственных препаратов жалуются и врачи, и пациенты. Трудности возникают примерно с 80 наименованиями. В число лекарств, которые в Петербурге сложно найти, вошли противовоспалительные, астроэнтерологические, противоэпилептические, противосудорожные, антидепрессанты и антипсихотики.

Проблему повышенного спроса и сбоев в поставках отдельных наименований лекарственных средств в Петербурге признал и глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец. В своем выступлении в Законодательном собрании города чиновник отметил, что сложности есть с 34 наименованиями, в числе которых 32 жизненно необходимых препарата.

Среди озвученных Дмитрием Лисовцом дефицитных препаратов оказались «Эутирокс» и «Карбамазепин». Однако горожане жалуются также на сложности в поисках «Апидры» (инсулина), «Эутирокса», «L-Тироксина», «Фенлипсина», «Бензонала», «Карпамазепина» и некоторых других лекарств.

Первый зам председатель комитета по здравоохранению Андрей Сарана в эфире телеканала «Санкт-Петербург» 4 апреля сообщил, что завершить закупки лекарственных средств планируется к середине мая. В год Петербург тратит на закупки порядка 18 млрд рублей, включая выделенные на эти цели федеральные средства. К настоящему моменту город израсходовал на закупку лекарств 8 миллиардов. Остальные средства по плану будут израсходованы к маю.

Как выяснил ALLNW, с 25 марта в Петербурге было объявлено 25 закупок лекарств. Их общая сумма составила 344 млн рублей. Однако дефицитных препаратов, на которые указывают горожане, в числе закупаемых нет.

В Смольном закупили препарат Пэгвалиаза на 26,6млн рублей, Вортиоксетин на 11 млн рублей, Раствор для ингаляций гипертонический стерильный на 1,9млн рублей, Сальбутамол на 0,9 млн рублей, Голодирсен на 21,2 млн рублей, Обинутузумаб на 26,6 млн рублей, Леналидомид на 23,9 млн рублей, Сапроптерин на 3,9 млн рублей, Сорафениб на 29,7 млн рублей, Валсартан+Сакубитрил на 25,4 млн рублей, Клозапин на 34,5 млн рублей, Хлорпротиксен на 5,9 млн рублей, Канакинумаб на 15,1 млн рублей, Агомелатин на 1,8 млн рублей, Клозапин на 13,8 млн рублей, Барицитинибна 24,1 млн рублей, Семаглутид на 12,7 и 31,7 млн рублей, Октреотид на 26,2 млн рублей, Микофенолата мофетил на 1,3 млн рублей, Омепразол на 2,7 млн рублей, Леводопа+Бенсеразид на 2,9 млн рублей, ТАКРОЛИМУС (ТН: ПРОГРАФ) — три закупки по 0,1 млн рублей.