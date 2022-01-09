Роспотребнадзор научил петербуржцев правильно чихать

Эксперты Роспотребнадзора Петербурга рассказали, что коронавирус коснулся разных сфер жизни, в том числе и правил этикета. В пресс-службе ведомства уточнили, как правильно чихать в сезон гриппа и ОРВИ.

Петербуржцам напомнили о необходимости всегда иметь под рукой одноразовые бумажные салфетки или носовой платок. Чихать нужно, прикрывая ими рот и нос. После чихания важно вымыть руки с мылом.

Если салфетки или платка под рукой не оказалось, эксперты рекомендовали при чихании прикрывать рот и нос сгибом локтя или рукавом. Также стоит отойти на 1,5-2 метра от других людей.

При этом эксперты не советуют задерживать дыхание, чтобы избежать чихания.