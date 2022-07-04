Как грамотно выбрать загородное жилье с юридической точки зрения

Самый высокий спрос на приобретение загородного жилья традиционно отмечается летом. Но кроме выбора подходящей локации и уютного дома стоит помнить о других важных моментах: не ошибиться с застройщиком и проверить все юридические аспекты будущей сделки.

Ошибки в этих вопросах могут омрачить радость от приобретения собственного участка и дальнейшей загородной жизни. Наш корреспондент опросил экспертов, которые отметили наиболее важные правовые аспекты при покупке загородного жилья.

От закладки до сделки

В первую очередь, по словам члена совета директоров ХК «Сити 78», генерального директора ООО «ГБК» Михаила Волницкого, покупателям необходимо проверить отсутствие сервитутных, арендных и залоговых прав. Данную информацию можно запросить в Росреестре, а также посредством электронного сервиса Кадастровой палаты.

Сам девелопер также не в праве отказывать покупателям в предоставлении необходимых документов, а надежный застройщик с радостью предоставит все правоустанавливающие и разрешительные бумаги.

«Проверьте соответствие размещения поселка документам территориального планирования и градостроительного зонирования, правильность оформления разрешающих документов на строительство жилого дома, проследите всю историю сделок с объектом. Это избавит вас в будущем от предъявления каких-либо требований со стороны третьих лиц», - подчеркивает юрист практики по недвижимости и инвестициям адвокатского бюро «Качкин и Партнеры» Максим Алексеев.

Согласна с коллегами управляющий партнер компании «Метриум» Надежда Коркка.

«Обязательно стоит изучить правоустанавливающие и правоподтверждающие документы. К первым относятся договор купли-продажи, договор дарения или иные документы, представляющие собой основание возникновения права собственности. Необходимо внимательно изучить документы на дом и участок, если они расположены в границах природоохранных и водоохранных зон, а также охранных зон от объектов культурного наследия. Были прецеденты, когда такие строения сносились», - говорит эксперт.

Предназначение земли

Следующий важный шаг – это проверка назначения земельного участка. Необходимо удостовериться, что земля, на которой стоит ваш дом, предназначена под индивидуальное жилое строительство (ИЖС), либо это земля сельхозназначения под дачное строительство.

В противном случае, предупреждает Михаил Волницкий, муниципалитет и соответствующие государственные органы имеют право оспорить постройку жилого дома на участке, не предназначенном для ИЖС, в суде и добиваться сноса такого жилья.

По рукам

После проверки всех указанных нюансов можно переходить к сделке, отнестись к которой также необходимо крайне внимательно. На что обратить внимание?

«Очень много зависит от порядочности застройщика. Надежные девелоперы предоставят договор, в котором подробно будут указаны условия продажи, обеспечения участка коммуникациями, условия пользования общим имуществом. В случае, если земельный участок приобретается в новом коттеджном поселке, также важно увидеть в договоре сроки реализации проекта», - отмечает Михаил Волницкий.

Он добавляет, что иногда в договоре может быть отражена общая концепция поселка, которой стоит придерживаться при возведении дома.

«Для данного вида договоров обязательна письменная форма. Фактическая продажа земельного участка осуществляется посредством передаточного акта. Для перехода права собственности на земельный участок необходима государственная регистрация, которая обычно осуществляется за счет продавца», - подчеркивает Михаил Волницкий.

ТОП-3 юридических нюансов при покупке жилья за городом:

Юридическая чистота земельного участка и будущего дома - участок должен соответствовать требованиям земельного и градостроительного законодательства

Целевое назначение земельного участка – в документах должно быть указано, что он предназначен для ИЖС, или земля сельхозназначения под дачное строительство.

Правильное оформление сделки – в договоре должны быть подробно указаны условия продажи, обеспечения участка коммуникациями, условия пользования общим имуществом и сроки реализации проекта поселка.

Итак, подведем итог. Вы должны быть уверены, что

на участок не будут претендовать третьи лица,

что он предназначен именно для возведения жилого дома, который в будущем никто не снесет,

а также в том, что вы въедете в свои владения вовремя и получите все перечисленные в договоре элементы инфраструктуры.

Будет оптимально, если на всех этапах вам помогут специалисты.

«Чтобы нивелировать риски, стоит обратиться к профессионалам рынка недвижимости. Они возьмут на себя полное сопровождение сделки, проверку документов на дом и продавца, что позволит избежать проблем в дальнейшем», - твердо уверена Надежда Коркка.

Может показаться, что расходы на специалистов это лишняя трата денег, особенно, когда покупка совершается на свежих эмоциях от просмотренного объекта.

«Но при плохом, что называется, раскладе пренебрежение к проведению всестороннего аудита приобретаемой недвижимости может обернуться для покупателя дополнительными расходами, а порой и вовсе утратой прав на приобретенное имущество, а расходы на консультантов тем временем окажутся несопоставимо малы в сравнении с имущественными потерями», - отмечает Максим Алексеев.

Неюридический аспект

Эксперты отмечают, что известность и репутация застройщика тоже должны быть аргументом при выборе загородного комплекса. Если девелопер уже сдал в эксплуатацию несколько подобных объектов, жильцы которых не испытывают юридических проблем, его новые проекты явно заслуживают внимания.

«Наша компания реализует проекты на загородном рынке с 2009 года. В портфеле компании пять коттеджных поселков. Одним из якорных объектов ХК «Сити 78» является коттеджный поселок премиум-класса «Резиденция у озера». Все участки в поселке имеют статус ИЖС. Это гарантирует покупателям безопасность права владения и прописки», - говорит Михаил Волницкий.

Обслуживанием коттеджных поселков занимается собственная Управляющая компания, в чье ведение входят не только охрана, безопасность и контроль доступа на территорию, но также уборка, обслуживание мелиоративной системы и электронной системы, вопросы озеленения и содержания объектов общей собственности.

«Ответственные девелоперы никогда не скрывают информацию о земельных участках, предоставляют все необходимые документы, рассказывают о концепции поселка, перспективах его застройки и развития», - резюмирует Михаил Волницкий.

А предоставленную девелопером информацию всегда можно проверить как самостоятельно, так и с привлечением специалистов.