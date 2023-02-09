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Петербуржцы рассказали о плюсах и минусах жизни на новых берегах города

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© Фото: МК в Питере

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Жители частично застроенного южного намыва Васильевского острова, считают район перспективным и добровольно оставляют свои старые квартиры ради жизни на новых берегах города.

В настоящее время работы на южном намыве продолжаются, и параллельно с этим специалисты создают северный намыв. Горожане по разным причинам оставляют свои старые дома и в частности потому, что считают новые берега более перспективными для жизни. О причинах переезда и векторе развития жилых кварталов на намывах удалось узнать «МК в Питере».

Так, например, удалось поговорить с жильцом дома, который продал старую квартиру, вместе с супругой получил материнский капитал и переехал на новое место жительства, потому что считает территорию более перспективной.

О жизни на южном намыве

Сейчас на южном намыве возведены или продолжают строиться жилые комплексы пяти разных застройщиков, которые также отвечают и за всю прочую инфраструктуру.

Вторая опрошенная петербурженка, проживающая в одном из таких ЖК, поделилась, что переехала на новые берега, чтобы быть поближе к дочери. Кроме того, живя на Васильевском острове, ее семья находится почти в историческом центре Петербурга, - отсюда до Дворцовой площади всего 20 минут, а до Малого проспекта минут пять-семь.

Также, по словам горожан, жизнь на намыве отличается спокойствием и почти полным отсутствием людей в будние дни, что редкость для других районов города. Местные жители отметили, что тут царит другая энергетика, вокруг более свежий воздух.

Однако не обошлось и без минусов. В частности, наблюдается дефицит школ и поликлиник. Сильнее всего это мешает тем гражданам, у кого нет автомобиля. В ответ на это высказали свои замечания владельцы машин. По их мнению, дорожная сеть на намыве пока развита недостаточно хорошо, но хотя бы нет проблем со стоянкой, несмотря на то, что транспорта много.

Решение проблем

Дело в том, что изначально реализацией проекта занималась «Терра Нова». Предполагалось, что строительством дорог займется город, но в итоге создание инфраструктуры перешло к застройщикам.
Местные жители подчеркивают, что при возведении объектов необходимо учитывать потребности населения, обращать внимания на группы населения, которые перебираются в новый район, включая пенсионеров и детей.

И проблемами занимаются. Так, «Группа ЛСР», которая реализует проект ЖК «Морская набережная» на южном намыве, самостоятельно занимается постройкой четырех детских садов, рассчитанных на 675 мест каждый, а также трех школ на 2300 мест, поликлиники на 800 посещений. Уточняется, что срок сдачи объектов напрямую связан с датами выдачи ключей новым жильцам.
Создание северного намыва и перспективы

После детального анализа плана застройки южного намыва специалисты смогли создать план единый план создания северного намыва. Проект будет реализован «Группа ЛСР».

Предполагается, что на новых территориях будут жить около 25 тысяч человек. Девелопер уже разработал единый проект развития новых территорий, на которых появится восемь детских садов, четыре школы, поликлиники и спорткомплексы. Застройщик также планирует проложить внутриквартальные проезды.

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