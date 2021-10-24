Петербургские эксперты не оценили идею построить в городе высотки по японской модели

Комитет по градостроительству и архитектуре заявил о новой концепции развития Петербурга. Это японская модель высоток, в ее основе лежит принцип транзитно-ориентированного развития (TOD).

Градозащитники раскритиковали идею японского архитектурного бюро Nikken Sekkei. Она заключалась в создании новых центров развития на периферии города.

Эксперты-урбанисты отметили, что ради концепции придется менять высотный регламент. Кроме того, в Петербурге нет схемы размещения доминант и это используют себе на благо застройщики — возводят высотки не там, где они бы гармонично смотрелись, а там, где им выгодно.

«Каждый раз, когда я слышу, что давайте сделаем территорию, где будут действовать другие нормы высотного регламента, я хочу спросить: зачем? У нас нет недостатка бизнес-центров. Бизнес несет огромные убытки в связи с эпидемией», — напомнил градозащитник, депутат ЗакСа Борис Вишневский.