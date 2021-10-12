Суд разрешил снести дореволюционный хладокомбинат на Шкапина

В Петербурге Куйбышевский районный суд разрешил продолжить демонтаж зданий бывшего хладокомбината на Шкапина, 43–45. Градозащитники пытались защитить дореволюционную постройку и не дать GloraX Development возвести жилой комплекс на его территории.

«Меры предварительной защиты в виде обязания воздержаться от совершения действий по сносу (демонтажу) зданий на ул. Шкапина, д. 43–45, отменены», — информирует пресс-служба судов Петербурга.

Компания GloraX Development купила здания бывшего хладокомбината в июне 2021 года и начала снос построек. Градозащитники смогли помешать демонтажу с помощью судебных приставов и прокуратуры Адмиралтейского района. Они считают, что сносить дореволюционные строения нельзя, так как они находятся в зоне охраны и выходят на уличный фронт.