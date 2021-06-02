Депутат ЗакСа обратился к Беглову по поводу трещин на доме Чубакова

Губернатору Петербурга, Александру Беглову, поступил депутатский запрос по поводу просадок и трещин в доме №58, расположенном на 11-й линии Васильевского острова. Запрос утвердили на заседании Законодательного Собрания сегодня, 2 июня. об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инициатором запроса стал депутат Алексей Ковалев. Он отметил, что дома Чубакова пострадал от строительных работ, которые проводят на соседнем участке.

“Из этого заключения якобы следует, что всему виной не строительные работы, начатые в нарушение закона, а две аварии на водопроводе, которые фиксировались ГУП "Водоканал". При этом не приводится данных о характере и масштабах этих аварий, якобы приведших к столь катастрофическим последствиям”, — депутат напомнил об экспертизе.

Кроме того, Ковалев напомнил о том, что к дому так и не прибыли аварийные службы.