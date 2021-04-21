Из городского бюджета выделят субсидии на газификацию дач в Ленобласти

Владельцам дач в Ленобласти выделят субсидии на газификацию. Для этого необходимо, чтобы дачей владел петербуржцев, либо более половина владельцев имела регистрацию в Северной столице. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Субсидии выделят из городского бюджета. Программа состоится благодаря посланию президента России Владимира Путина Федеральному собранию, которое прошло сегодня, 21 апреля. Согласно посланию главы государства, в Петербурге должны разработать план газификации домохозяйств.

«Мы крайне заинтересованы в том, чтобы государство упростило и ускорило подводку газа в садоводческие массивы. Это сделает газ более доступным. Тогда город, со своей стороны, может рассмотреть вопрос о выделении субсидий на газификацию для садоводств в Ленобласти, где 51% и более составляют петербуржцы», - отметил губернатор Петербурга.