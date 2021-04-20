КГИОП подал иск в суд на владельца «Невской мануфактуры»

Арбитражный суд Петербурга рассмотрит иск от КГИОП к АО "Невская мануфактура". Согласно требования истца, ответчик должен будет восстановить сгоревшее здание. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Заявление подано в понедельник, 19 апреля. Если иск будет одобрен, то собственник здания будет обязан восстановить его в течение 48 месяцев, а также в течение полугода провести на территории противоаварийные работы.

Смольный также повлияет на исполнение решения суда. За невыполненные работы собственнику грозит штраф в 100 тысяч рублей, а затем за каждый месяц простоя – 200 тысяч рублей.