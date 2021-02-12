Петербурженку оштрафовали за несогласованный ремонт

Зою Комарову, жительницу Петербурга, суд оштрафовал за ремонтные работы в доме-памятнике по улице Репина. Суд Василеостровского района признал собственницу доходного дома М.А.Соловейчика виновной по статье «Нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия». Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Дом, расположенный на улице Репина 16/3, принадлежит Зое Комаровой. В мае 2020 года она произвела ремонтные работы в помещении в целях безопасности пешеходов, которые проходя под старым зданием рискуют жизнью.

Кроме того, женщина при покупке дома получила задание на осуществление ремонта. Данное решение было согласовано с КГИОП в 2014 году.

Суд не принял данные факты как освобождающие от ответственности и назначил женщине штраф в размере 50 тысяч рублей.