Здание бывших железнодорожных касс в центре Петербурга станет гостиницей

КГИОП одобрил проект реконструкции здания бывших железнодорожных касс на набережной канала Грибоедова, 24, под гостиницу. Заключение выдано АО «Блюхера 6» 12 октября.

В декабре 2020 года на аукционе здание бывших железнодорожных касс купил стратегический инвестор Петербурга АО «СЗ "Отель Введенский"» за 1,2 млрд рублей.

Объект расположен в историческим центре города и не является признанным памятником. Железнодорожные кассы располагались напротив Казанского собора с 1973 года. Перестраивать его в гостиницу планируют постепенно.