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Здание Екатерининского института на набережной реки Фонтанки собираются реставрировать

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© Фото: wikipedia.org

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На разработку проектной документации по реставрации здания Российская национальная библиотека объявила конкурс.

Российская национальная библиотека (РНБ) объявила конкурс на разработку проектной документации по реставрации здания Екатерининского института, который находится на набережной реки Фонтанки. Согласно сайту госзакупок, цена контракта составляет 24 миллиона рублей. В РНБ отметили, что заявки будут приниматься до 10 августа.

Основной задачей будущего подрядчика будет являться обследование здания института, а также разработать проект восстановления всех фасадов и крыши объекта. Кроме того, «победителю конкурса» необходимо будет выбрать колеры окраски.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что из-за шума на ЗСД дом на Канонерском острове будет переделан под апартаменты, и он будет выставлен на продажу.

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