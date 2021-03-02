Проект кампуса ИТМО в Южном одобрен

Главгосэкспертиза выдала положительное заключение по проекту строительства второго кампуса Университета ИТМО в Хайпарке в городе Южный.

Сначала будет возвозиться учебный корпус и первое общежитие, а потом еще три здания второго общежития.

Всего в Хайпарке будет девять зданий, объединенных общей крышей в виде диска. На крыше разместится спорткомплекс с беговой дорожкой.

Учиться и жить там смогут более тысячи студентов-магистрантов и аспирантов. Остальные продолжат обучение в кампусе в Петербурге.

Задуман иноград Южный был в 2017 году.