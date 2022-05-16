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«Евроинвест Девелопмент» Березина может стать лидером по строящемуся жилью в этом году

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© Фото: pixabay.com

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Лидером по числу строящихся объектов в Ленинградской области по итогам 2020 года стала компания «Евроинвест Девелопмент» Андрея Березина. Темпы и объемы строительства жилья компанией увеличиваются, поэтому по итогам текущего года она также сможет претендовать на лидирующую позицию.

«Евроинвест Девелопмент» была основана в 2017 году. Компания входит в ГК «Евроинвест», основателем которой является Андрей Березин. Лидером по числу строящегося в Ленинградской области жилья она стала всего спустя три месяца после появления на рынке. В итоге девелопер принял участие в конкурсе «Лучшая строительная организация Ленинградской области — 2020». Компания заняла первое место в номинации «Лучшие показатели по объемам строящегося жилья».

«Евроинвест Девелопмент», входя в основанный в 1992 году холдинг, строит жилые комплексы различных классов. Первым проектом во Всеволожском районе стал ID Murino. Первый из четырех многоэтажных домов экономкласса сдали досрочно. По всем объектам «Евроинвест Девелопмент» сроки неукоснительно соблюдаются.

В конкурсе компания сумела победить за счет объема возводимых жилых домов. Около 340 тысяч квадратных метров жилья было возведено в 2020 году. В текущем году этот показатель, как ожидается, достигнет 550 тысяч квадратных метров. В результате «Евроинвест Девелопмент» снова может рассчитывать на победу в конкурсе.

Глава холдинга Андрей Березин назвал особой честью для компании награждение в номинации «Лучшие показатели по объемам строящегося жилья». В планах девелопера дальнейшее наращивание объемов строящегося жилья в Ленинградской области.

При этом компания выработала особый подход, который использует для всех своих строящихся объектов. Вне зависимости от класса жилого комплекса здания строятся в формате 3iD. Его использование позволяет обеспечить жителям высокий уровень комфорта на придомовых территориях, в доме, парадных и квартирах. С помощью данного формата компания предлагает будущим жителям выгодные условия. Кроме того, компания сумела стать эталоном технологичного жилищного строительства.

Жилые комплексы iD Murino и iD Kudrovo находятся в центре внимания девелопера в настоящее время. Приобретение квартир на особенно выгодных условиях уже доступно потенциальным покупателям. Также можно воспользоваться ипотекой с льготной ставкой 0,2%, которая стала результатом партнерства «Евроинвест Девелопмент» и нескольких крупных российских банков.

Среди других проектов компании iD Svetlana, iD Park Pobedy, iD Moskovskiy, iD Murino II. Действует особый iD Club с одноименным образовательным проектом, членами которого могут стать собственники квартир и партнеры компании, а также все заинтересованные петербуржцы. В проекте предусмотрены лекции, экскурсии, мастер-классы и другие активности, а его целью является объединение единомышленников.

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