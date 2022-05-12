В Петербурге растет спрос на апартаменты в курортных зонах

Менее тысячи апартаментов было продано в Петербурге за первый квартал текущего года. Как сообщают Невские Новости, ссылаясь на данные исследования консалтинговой компании Knight Frank St Petersburg, спрос на апартаменты в курортных зонах города за этот период увеличился в 2,5 раза.

Предложений стало меньше. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число апартаментов в продаже уменьшилось на 27%.

Отдыхать в курортной зоне Петербурга — такая же традиция, как и есть корюшку весной. Как пишет «МК в Питере», последнее может быть небезопасно, так как в городе обнаружена партия рыбы с паразитами.

Дефицит на рынке рекреационных апартаментов в Петербурге наблюдался с конца 2020 года. Эксперты отмечают, что цена квадратного метра в этой категории недвижимости достигла 326 тысяч рублей.