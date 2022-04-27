Как проверить квартиру перед покупкой

Одна из главных в жизни покупок среднестатистического петербуржца – приобретение квартиры или дома – продолжает быть связана с риском. На рынке недвижимости предостаточно мошеннических схем и для того, чтобы не попасть в руки аферистов, необходимо внимательно подходить к сделке, учитывая многие нюансы и внимательно изучая документы.

Прежде всего, чтобы обезопасить себя от признания сделки по покупке квартиры недействительной, нужно проверить ее юридическую чистоту. Быстро и удобно эту процедуру можно пройти на сайте Реестр.

Первое, что необходимо сделать - сверить информацию о владельце с данными из кадастра, чтобы продавец имел право продажи. Если перед вами стоит реальный владелец квартиры, то необходимо убедится, что на квартиру не наложен арест или другие виды обременения, для этого нужно заказать выписку из ЕРГН в МФЦ, в которой будет графа особые отметки, внимательно их прочитать.

Самый простой, бесплатный и быстрый способ узнать кадастровую оценку своей недвижимости - воспользоваться бесплатным онлайн сервисом https://reester.net. Также на сайте есть официальная публичная кадастровая карта России с расширенными данными и указанием межевания земельных участков, справочной информацией о квартирах.

Кадастровая карта находится в бесплатном доступе для любого региона и области России. Найдите объект на карте и нажмите на него курсором мышки, чтобы кадастровая карта пкк5 отобразила справочную информацию в режиме онлайн. Справа откроется окно на карте, где вы увидите дополнительную информацию о земельном участке. Далее нужно проверить не находится ли квартира в залоге. Для этого осуществляется поиск по базе ФПН, а также проводится проверка по сервису ФССП на предмет открытых судебных дел.

Рекомендуется проверить собственника по реестру лиц, подозреваемых в преступлениях. Процедура проверки является очень важным шагом. Только за 2019 год в России было зарегистрировано более 14 000 фактов мошенничества при покупке недвижимости. Обязательно проверяйте квартиру самостоятельно или закажите полную проверку, для оформления заявки потребуется указать кадастровый номер или адрес объекта.

Далее оформить услугу по проверке объекта недвижимости перед покупкой. После оплаты, на ваш E-mail поступит полный отчёт о проверке недвижимости на юридическую чистоту в течение суток (сроки зависят от загруженности базы). Срочные отчеты о проверке выполняются в течение 6-12 часов. Максимальное время формирования - 3 рабочих дня. Важно помнить, что отчёты не имеют срока действия и ограничения, но актуальность могут потерять, так как базы периодически обновляются. В случае, если объект не будет найден или возникнут технические сбои, сервис гарантирует полный возврат денег.