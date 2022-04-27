  • 27 Апрель 2022
USD 28.04.2022 72.8764 0.1675
USD ММВБ 17:20 72.8708  
EUR 28.04.2022 75.9224 -0.7446
EUR ММВБ 17:20 75.4121  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Как проверить квартиру перед покупкой

Автор:


© Фото: pixabay.com

Темы дня

Одна из главных в жизни покупок среднестатистического петербуржца – приобретение квартиры или дома – продолжает быть связана с риском. На рынке недвижимости предостаточно мошеннических схем и для того, чтобы не попасть в руки аферистов, необходимо внимательно подходить к сделке, учитывая многие нюансы и внимательно изучая документы.

Прежде всего, чтобы обезопасить себя от признания сделки по покупке квартиры недействительной, нужно проверить ее юридическую чистоту. Быстро и удобно эту процедуру можно пройти на сайте Реестр.

Первое, что необходимо сделать - сверить информацию о владельце с данными из кадастра, чтобы продавец имел право продажи. Если перед вами стоит реальный владелец квартиры, то необходимо убедится, что на квартиру не наложен арест или другие виды обременения, для этого нужно заказать выписку из ЕРГН в МФЦ, в которой будет графа особые отметки, внимательно их прочитать.

Самый простой, бесплатный и быстрый способ узнать кадастровую оценку своей недвижимости - воспользоваться бесплатным онлайн сервисом https://reester.net. Также на сайте есть официальная публичная кадастровая карта России с расширенными данными и указанием межевания земельных участков, справочной информацией о квартирах.

Кадастровая карта находится в бесплатном доступе для любого региона и области России. Найдите объект на карте и нажмите на него курсором мышки, чтобы кадастровая карта пкк5 отобразила справочную информацию в режиме онлайн. Справа откроется окно на карте, где вы увидите дополнительную информацию о земельном участке. Далее нужно проверить не находится ли квартира в залоге. Для этого осуществляется поиск по базе ФПН, а также проводится проверка по сервису ФССП на предмет открытых судебных дел.

Рекомендуется проверить собственника по реестру лиц, подозреваемых в преступлениях. Процедура проверки является очень важным шагом. Только за 2019 год в России было зарегистрировано более 14 000 фактов мошенничества при покупке недвижимости. Обязательно проверяйте квартиру самостоятельно или закажите полную проверку, для оформления заявки потребуется указать кадастровый номер или адрес объекта.

Далее оформить услугу по проверке объекта недвижимости перед покупкой. После оплаты, на ваш E-mail поступит полный отчёт о проверке недвижимости на юридическую чистоту в течение суток (сроки зависят от загруженности базы). Срочные отчеты о проверке выполняются в течение 6-12 часов. Максимальное время формирования - 3 рабочих дня. Важно помнить, что отчёты не имеют срока действия и ограничения, но актуальность могут потерять, так как базы периодически обновляются. В случае, если объект не будет найден или возникнут технические сбои, сервис гарантирует полный возврат денег.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Недвижимость

    Лучшее в Петербурге

    В Петербурге инструктор по стрельбе получил ранение

    читать далее →

    Бурляев заявил, что Россия способна ответить на уход Голливуда из проката

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Эклектика в Петербурге: средневековые башни, атланты, грифоны, пауки, всё сразу

    Яркий архитектурный стиль, который дал свободу зодчим и досыта накормил заказчиков всевозможными диковинными элементами при строительстве и перепланировке домов.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    26.04.22
    Куда сходить в каникулы, на праздниках и хорошо провести время в выходные ?
    21.04.22
    Липосакция подбородка: преимущества и особенности процедуры
    14.04.22
    Преимущества гидродинамической очистки канализационной системы
    05.04.22
    20 апреля в Санкт-Петербурге состоится конференция «Легализация параллельного импорта. Последствия для отраслей»
    31.03.22
    ЛОЭСК напоминает о мерах безопасности в период весеннего паводка
    29.03.22
    В Петербурге пройдет онлайн-эфир «Умный город: технологии будущего»
    28.03.22
    Что представляет собой квантифероновый тест и для чего он необходим
    18.03.22
    Регистрация компании на Мадейре: юридические аспекты

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram