Участок «Юлмарта» на Муринской дороге продали на аукционе

Участок площадью 7,5 га вместе со складом 25 тысяч квадратных метро приобрело АО "Городская инновационно–лизинговая компания" (ГИЛК). Как уточняет «Деловой Петербург», он находится на Муринской дороге, юго–восточнее пересечения с Пискарёвским проспектом. Территория обошлась компании в 141,2 миллион рублей.

«Городская инновационно–лизинговая компания» ранее принимала участие в деле банкротстве структур "Юлмарта". Два года назад арбитражный суд уже признавал обоснованными её требования на 367 миллионов рублей.

Торгово-логистический центр, который находится на выкупленной территории, компания «Юлмарт» ранее позиционировала как многофункциональный и один из самых крупных.