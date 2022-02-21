«Россети Ленэнерго» купили 42 тысячи квадратов офисной недвижимости в Петербурге

42,2 тысячи квадратных метров в «Балтийском деловом центре» на Гаккелевской улице приобрела компаний «Россети Ленэнерго». Об этом сообщает «Деловой Петербург», ссылаясь на брокера сделки Colliers.

По данным компании, сделка стала крупнейшей по покупке качественного офисного объекта конечным пользователем за всю историю петербургского рынка. «Россети Ленэнерго» теперь принадлежит 80% площадей «Балтийского делового центра». Его общая площадь составляет 52,1 тысячи квадратных метров. Ранее деловой центр принадлежал страховой компании «РЕСО-Гарантия».

За прошедший год в Петербурге на треть вырос объем сделок по аренде и покупке офисной недвижимости.