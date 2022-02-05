Сделок по приобретению и аренде офисов в Петербурге за год стало на треть больше

В Петербурге за прошедший год утроилось количество сделок по покупке и аренде офисной недвижимости. Как сообщает «Деловой Петербург», спрос на этом рынке в основном формируют нефтегазовые и энергетические компании, IT и торговля.

Knight Frank St Petersburg оценивает метраж проданной и сданной в аренду за 2021 год в Петербурге офисной недвижимости в 330 тысяч квадратных метров. Bright Rich|CORFAC International указывает, что спрос на данную категорию объектов недвижимости в Северной столице за год составил 447,8 тысяч квадратных метров. По сравнению с прошлым годом обе цифры выросли на 30%.

Самой крупной сделкой года на рынке офисной недвижимости Петербурга международная консалтинговая компания Colliers называет приобретение компанией "Россети Ленэнерго" офисных площадей в Балтийском деловом центре.