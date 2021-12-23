Huawei выкупает бизнес-центр в Петроградском районе

Деловой центр «Кантемировский» в Петроградском районе Петербурга будет выкуплен китайским производителем электроники Huawei. Как сообщает «Коммерсантъ», в приобретенном здании компания планирует разместить центра исследований и разработки. Площадь «Кантемировского» составляет 50 тысяч квадратных метров. Вероятную стоимость сделки эксперты оценивают в пять миллиардов рублей.

Ранее сообщалось, что Huawei искала подходящее помещение в Москве, однако найти его не удалось. Размещение центра в Петербурге даст городу новые рабочие места, а китайский производитель сможет получить налоговые льготы и другие послабления.