В Петербурге немного снизились цены на жильё

В Петербурге в ноябре средняя стоимость квадратного метра недвижимости незначительно снизилась: со 182,6 тыс. до 180,6 тыс. рублей. Как сообщает «Деловой Петербург», ссылаясь на данные DataFlat.ru, средняя стоимость лота или квартиры также снизилась с 7,62 млн до 7,54 млн рублей.

Покупать квартиры в ноябре петербуржцы стали активнее. Всего было совершено 5918 сделок (в октябре — 5356).

Некоторые эксперты придерживаются иного мнения и даже фиксируют незначительный рост цен на недвижимость в Северной столице. По статистике консалтингового центра "Петербургская недвижимость" цена квадратного метра в ноябре прибавила 2,4%, и составила 186,1 тыс. рублей.

Руководитель проекта LifeDeluxe.ru Сергей Бобашев уверен, что снижение цены на 1% — это статистическая погрешность. При этом цены не увеличиваются с лета. По словам эксперта, расти им особо некуда.