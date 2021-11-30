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Эксперты ждут от застройщиков выгодных предложений к Новому году

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© Фото: pixabay.com

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Поскольку цены застройщики снижать не планируют, они работают в направлении программ лояльности

К Новому году будет появляться больше выгодных предложений для покупки жилья, считает директор по продажам «НДВ-Супермаркет недвижимости» Татьяна Подкидышева.

На данный момент скидки на московские новостройки не превышают 10%. Больше внимания застройщики уделяют специальным предложениями. Какой бы ни была квартира, центром притяжения ее жителей чаще всего является кухня на заказ ее сделать может компания «Кухни Смарт».

В рамках программ лояльности покупателям могут предложить субсидированные ставки по ипотеке, возможность оформить кредит с минимальным первоначальным взносом, специальные программы рассрочки и другое, считает эксперт.

Ранее сообщалось, что средняя стоимость квадратного метра жилья на первичном рынке в Санкт-Петербурге может дорасти до 195 тысяч рублей уже в декабре.

 Как рассказал руководитель "Циан. Аналитика" Алексей Попов, цена квадратного метра в новостройках на этапе строительства в Петербурге составила 190 тысяч рублей за квадратный метр, что на 28% больше, чем показатель за аналогичный период прошлого года.

В прошлом году итоговая цена за квадратный метр в строящихся домах составляла 156,6 тысячи рублей, то есть, по итогам 2021 года рост составит 21%.

Ранее сообщалось, что квартиры в петербургских новостройках подешевели на 10% после объявления о пересмотре условий программы "Ипотека с господдержкой". Согласно данным заместителя президента-председателя правления ВТБ Анатолия Печатникова, все чаще покупатели ищут квартиры дешевле 4 миллионов рублей. При этом жилье стоимостью свыше 12 миллионов остается неизменной.

Напомним, новые условия программы "Господдержка 2020" предполагают снижение лимита льготного кредита до трех миллионов. В частности в банке ВТБ спрос на льготную ипотеку на строящееся жилье сократился в июле более чем на 60%. Больше всего, естественно, упал спрос в Москве и Петербурге, поскольку стоимость жилья там значительно превышет указанный лимит.

При этом в Росреестре подсчитали, что в 2021 году россияне купили в 1,5 раза больше квартир в новостройках. По количеству зарегистрированных ипотек Северная столица оказалась на 4 месте с 93,4 тыс. договоров. Первое место у Московской области – 157 тыс., на втором – Москва (122 тыс.), замыкает тройку лидеров Краснодарский край со 108,4 тыс. ипотечных сделок.

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