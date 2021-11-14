Цены на квартиры в петербургских новостройках взлетят к концу года

Средняя стоимость квадратного метра жилья на первичном рынке в Санкт-Петербурге может дорасти до 195 тысяч рублей уже в декабре, рассказал руководитель "Циан. Аналитика" Алексей Попов. Подорожание, как обычно, ожидается и в столице. Ремонт квартир в Москве, к слову, может помочь сделать компания "Новый ремонт".

Уже сейчас, по словам Попова, цена квадратного метра в новостройках на этапе строительства в Петербурге составила 190 тысяч рублей за квадратный метр, что на 28% больше, чем показатель за аналогичный период прошлого года.В прошлом году итоговая цена за квадратный метр в строящихся домах составляла 156,6 тысячи рублей, то есть, по итогам 2021 года рост составит 21%.

Ранее сообщалось, что квартиры в петербургских новостройках подешевели на 10% после объявления о пересмотре условий программы "Ипотека с господдержкой". Согласно данным заместителя президента-председателя правления ВТБ Анатолия Печатникова, все чаще покупатели ищут квартиры дешевле 4 миллионов рублей. При этом жилье стоимостью свыше 12 миллионов остается неизменной.

Напомним, новые условия программы "Господдержка 2020" предполагают снижение лимита льготного кредита до трех миллионов. В частности в банке ВТБ спрос на льготную ипотеку на строящееся жилье сократился в июле более чем на 60%. Больше всего, естественно, упал спрос в Москве и Петербурге, поскольку стоимость жилья там значительно превышет указанный лимит.

При этом в Росреестре подсчитали, что в 2021 году россияне купили в 1,5 раза больше квартир в новостройках. По количеству зарегистрированных ипотек Северная столица оказалась на 4 месте с 93,4 тыс. договоров. Первое место у Московской области – 157 тыс., на втором – Москва (122 тыс.), замыкает тройку лидеров Краснодарский край со 108,4 тыс. ипотечных сделок.