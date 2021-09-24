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Премиум-отель за 7 млрд рублей построят в Сочи

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© Фото: pixabay.com

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В отеле планируется три корпуса и отельный комплекс Volna Resort & Spa, который передадут гостиничному оператору.

Отдых в России становится все более премиальным. Интересом состоятельных россиян к релаксу в Сочи решили воспользоваться компании Nedvex и AR Group Volna Residence. В первом квартале 2023 года они намерены сдать в Адлерском районе гостиницу премиум-класса.

Площадь комплекса, расположенного на первой береговой линии, составит 27 тыс кв. м, стоить он будет порядка 7 млрд руб. В отеле планируется три корпуса и отельный комплекс Volna Resort & Spa, который передадут гостиничному оператору. Также запланировано строительство пяти бассейнов, спортивного и детского центров, амфитеатра, кинотеатра, большого SPA-центра.

Посещаемость гостиницы и любого дома отдыха зависит от множества факторов, один из которых постельное белье оптом купить его можно, например, в https://www.bivik.ru/postelnoe-bele-optom.

Ранее сообщалось, что спрос на петербургские гостиницы вырос на 40%. Туристический бизнес культурной столицы вполне ожил. Планируется строительство нескольких новых объектов.

Так, в Петербурге планируют открыть гостиничный комплекс в здании дачи князя Долгорукова, которую он построил для внука Павла I, принца Ольденбургского. На данный момент в доме проводятся реставрационные работы. По завершению работ в здании появится гостиница, рассчитанная на 21 номер. Здание будет отделано профилированной доской. Кроме того, цоколь отделают плитами из натурального камня.

Также новый отель будут строить на месте бывшего аквапарка «Вотервиль». ООО «Пик-Инвестпроект» уже приобрел 50% ООО «Аквапарк билидинг». Другие 25% находятся у предпринимателя Андрея Недбаева, и оставшиеся 25% — у компании «День и ночь». Площадь возводимого помещения будет составлять примерно в 100 тыс. квадратных метров. Также в состав новой гостиницы будет входит паркинг.

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