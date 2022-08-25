Льготная ипотека на покупку экологичного жилья может появиться в России

В России могут ввести льготную ипотеку для покупки экологичного жилья. Об этом сообщает Агентство Бизнес Новостей.

Также рассматривается возможность уменьшить налоги для девелоперов, занимающихся строительством данного вида недвижимости. Кроме того, в ближайшее время хотят разработать "зеленый" стандарт для ИЖС. По словам гендиректора госкорпорации ДОМ.РФ Виталия Мутко, в сентябре планируется утвердить "зеленый" ГОСТ для многоэтажных домов, после чего приступят к разработке аналогичных стандартов для ИЖС. Для участия в создании документа привлекут проектировщики, застройщики, производители материалов для частных домов, а также экспертов в теме экологичного строительства.

Документ будет базой для оценки безопасности и комфортности проживания, а также поможет россиянам экономить на оплате услуг ЖКХ. Также Мутко заявил, что важно не допустить роста цен на дома при введении "зеленых" стандартов. Во время проектирования объектов собираются использовать незатратные технологии, чтобы не допустить роста цен на дома.