Эксперты назвали число офисов, которые освободят IT-компании в Петербурге

В Петербурге в ближайшие три-шесть месяцев в Петербурге IT-компании освободят минимум 128 тысяч квадратных метров офисов. Об этом сообщают эксперты консалтинговой компании IPG.Estate.

Доля поглощения офисов такими компания стабильно составляла 30-35%. В этом году ситуация развернулась на 180 градусов. Теперь компании сферы информационных технологий стади основным сектором, который освобождает офисные площади.

Отмечается, что зарубежные арендаторы параллельно с процессом релокации своего бизнеса начинают процесс выхода из договоров аренды. Известно, что на конец мая освободится 128 тысяч квадратных метров офисных помещений. Высвобождение произойдет в течение 3-6 месяцев.