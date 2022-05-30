В Петербурге распродают имущество обанкротившегося Spar

Торги имуществом в рамках процедуры банкротства начала компания-ритейлер ООО "ТД Интерторг", которая владеет сетями Spar и «Народная 7Я семьЯ».

Как сообщает РБК, лоты общей стоимостью в 420 миллионов рублей разместили на портале «Федресурс». Среди лотов специализированная техника, компьютерное и торгово складское оборудование, автомобили и офисная техника.

Отмечается, что имущество адекватно лотировано и оценено. Позиции могут реализовать уже на первых тргах, несмотря на высокий шаг повышения цены в 10%.

По словам экспертов, спрос на б/у оборудование в нынешних условиях растет, ведь такие покупки помогают избежать сложности с логистикой и транкзакциями.