В Петербурге появится новое общественное пространство с фуд-холлом

Новое общественное пространство с фуд-холлом появится в центре Петербурга. Его хотят открыть на Кирочной улице.

Около 100 миллионов рублей составит стоимость проекта. В пространстве будет фуд-холл и коворкинг с летними террасами с живой музыкой. Коворкинг займет 750 квадратных метров и рассчитан на более чем 150 мест. Он уже начал работать по франшизе сети Page. Фуд-холл запустят к 1 сентября 2022 года под названием "Фабрика". Площадь гастрорынка займет тысячу квадратных метров.

Общественное пространство разместят в здании бывшей прачечной, которая относилась к Кожгалантерейной фабрике имени Бебеля.