В Петербурге инвесторы массово продают квартиры в новостройках

Объем предложений квартир по переуступке вырос в Петерубрге. На 5-10% поднялись средние показатели. По словам экспертов, покупатели, ранее приобревшие жилье в инвестиционных целях, сейчас занимаются массовой продажей.

Также специалисты считают, что такие квартиры на рынке очень невостребованны. Причиной стало то, что преимущественно покупатели заинтересованны в готовых для проживания объектах. Как сообщает "РБК Петербург", в связи с этим инвесторы предлагают на 15-20% ниже цены, чем у застройщика.

Сейчас на сайте ЦИАН опубликовано более 4,5 тысяч объявлений о переуступке в новостройках Петербурга и 1,5 тысячи в Ленинградской области. На "Авито.Недвижимость" 3,5 тысячи таких объявлений в Петербурге и примерно тысяча в Ленобласти. Больше всего предложений в ЖК комфорт и эконом-классов.