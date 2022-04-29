Коттеджный поселок "Резиденция у озера" признан проектом года в сегменте загородной недвижимости

Коттеджный поселок премиум-класса "Резиденция у озера" от ХК "Сити 78" получил премию издания "Деловой Петербург" в номинации "Проект года в сегменте загородной недвижимости". Жюри высоко оценило продуманное благоустройство, развитую инфраструктуру и планировку поселка.

Коттеджный поселок "Резиденция у озера" вблизи Токсово от ХК "Сити 78" стал проектом года в сегменте загородной недвижимости по версии издания "Деловой Петербург". Церемония награждения состоялась в конце апреля.

"Мы создали уникальный коттеджный поселок, которому нет аналогов на Северо-Западе. Яркая продуманная концепция и вся инфраструктура, необходимая для комфортной жизни, — всё это "Резиденция у озера". Здесь собраны самые удачные решения, какие только можно предложить на рынке загородной недвижимости. Мы продолжаем развивать инфраструктуру проекта. В наших планах строительство детского сада, торгового центра, ресторана и еще нескольких инфраструктурных объектов, в числе которых два бассейна — открытый с подогревом воды и детский", — говорит председатель совета директоров ХК "Сити 78" Руслан Гайсин.

"Резиденция у озера" находится в Токсово в 35 км от города и 21 км от КАД. Поселок разделен на 173 участка площадью от 10,13 м2 до 30,26 м2, из которых 80% уже распроданы.

Главная особенность поселка — расположение на первой береговой линии Курголовского озера. Вдоль водоема оборудовано три пляжа: песчаный для отдыха на шезлонгах, где предусмотрены душевые с горячей водой и раздевалки; второй пляж застелен рулонным газоном; третий пляж предполагает возможность отдыхать вместе с питомцами. Также для любителей активного летнего отдыха предусмотрена песчаная волейбольная площадка.

Все участки подключены к газу, воде и электричеству. Коммуникации проложены под землей и не нарушают эстетику проекта.

Для активного отдыха "Сити 78" создала в поселке поля для игр в гольф и бочче, а также систему безопасных велодорожек, которые пролегают через весь поселок и не пересекаются с автомобильными дорогами. Зимой они меняют назначение и становятся лыжными трассами. Кроме того, в поселке оборудованы вертолетные площадки для любителей созерцать красоты Ленобласти с высоты птичьего полёта.

Взрослые могут заняться спортом на специальных площадках со снарядами, пока дети играют со своими сверстниками — в поселке построено несколько площадок для ребят разного возраста. Для уединения в "Резиденции у озера" есть беседка с видом на озеро и скамейки вдоль прогулочных дорожек.

Ландшафтный дизайн поселка выполнен в экостиле и максимально приближен к естественной среде. На территории высажены деревья (ивы и сосны) и различные виды кустарников (спиреи, сирени, гортензии, барбарисы, рябинники и многие другие). Все участки ограждены по периметру деревянными заборами в едином стиле.

Поселок рассчитан на круглогодичное проживание семей с детьми: на его территории строится детский сад, а ближайшие школы, медицинские центры и другие объекты социальной инфраструктуры находятся в 10 минутах езды.

Еще одним преимуществом проекта станет появление в "Резиденции у озера" собственного ресторана, рядом с которым расположатся два открытых бассейна с подогревом, один из них детский. Также в посёлке планируется открытие торгового центра.

Особое внимание девелопер уделил безопасности жителей: посёлок находится под круглосуточным видеонаблюдением, и на его территории работают три пункта охраны.

Справка о компании:

"Сити 78" — это многопрофильный инвестиционно-девелоперский холдинг, компании которого работают на рынке городской, сельскохозяйственной и загородной недвижимости с 2009 года. За 13 лет работы холдинг построил три коттеджных посёлка в Ленинградской области с инженерными коммуникациями и благоустройством, десятки дорожно-заправочных станций, строит индустриально-складские и садово-парковые комплексы. Ландшафтная студия холдинга занимается проектированием, строительством и уходом за садами, а также выращивает декоративные растения в собственном питомнике.