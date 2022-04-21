В Петербурге арендовали офис разработчики арт-контента для игр "Trace studio"

В бизнес-центре "Обводный, 28" арендовала офис петербургская компания разработчиков дизайна для игр «Trace studio». Общая площадь офисных помещений составляет 3150 кв. м. Об этом сообщает пресс-служба фирмы Maris, выступающая брокером сделки.

Как рассказала старший консультант департамента офисной недвижимости компании Юлия Воробьева, компанию привлекла планировка open space и помещения в состоянии shell & core. В новый и современный офис уже вскоре переедет вся команда «Trace studio».

Фирма была основана в Петербурге и является разработчиком арт-контента для видеоигр. Студия работала с Sony, Activision Blizzard, Deep Silver, CD Projekt Red и другими известными компаниями.