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На 41% за год выросли цены на новое жилье в Петербурге

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© Фото: Baltphoto

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В марте 2022 года 41% составил рост цен на жилье в новостройках экономкласса в Петербурге по сравнению с первым месяцем весны 2021 года. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

За один "квадрат" цены на первичной жилой недвижимости в городе в марте 2021 года составляли в среднем 211 тысяч рублей. Теперь цена за один квадратный метр составляет 247 тысяч рублей. Общая стоимость лотов показала более активную динамику, чем стоимость одного квадратного метра.

Эксперты считают, что такая тенденция связана с уменьшением площади квартир в новостройках. Показатель достиг 51 "квадрата" в конце марта этого года, что на четыре квадрата меньше, чем прошлогодние показатели.

Новостройки премиум и бизнес классов не так сильно подорожало - всего на 10% с начала года и на 40% за год.

 

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