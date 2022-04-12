В Петербурге на 40% может упасть стоимость аренды коммерческой недвижимости

К осени в Москве и Петербурга на 20-40% могут снизиться ставки аренды на коммерческие помещения. Об этом сообщает телеканал 78.

Аналитики Rusland SP Retail заявили, что главными причинами станут падение доходов жителей России, также повлияет инфляция, высокие ставки по кредитам, высокая импортная составляющая и общее снижение рентабельности бизнеса. Отмечается, что скорее всего комфортная работа большинства арендаторов на прежних условиях будет невозможна дальше.

За три месяца накопленная инфляция составила десять процентов, а по итогам года может превысить 20%. Также продолжают падать доходы населения, что приведет к понижению спроса на большую часть товаров и услуг.