На Васильевском острове вместо завода Козицкого будет жильё

Строительство нового жилого комплекса запланировано в Василеостровском районе Петербурга. Как сообщает «Деловой Петербург», новым владельцем участка на 7-й линии Васильевского острова стала группа компаний «Красная Стрела».
Ранее указанный участок занимал завод имени Козицкого, а после — компания «Ланко». Заводской корпус 1988 года постройки снесут.
На его месте появится жилой комплекс бизнес-класса высотой от 5 до 9 этажей. В нем предусмотрено около 400 квартир. При застройке планируется сохранить исторический дом Шредера — здание на углу 7-й линии В.О. и набережной Смоленки. Работы должны начаться уже во втором квартале 2022 года.