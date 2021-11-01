Здание гипермаркета на Кузнецовской снесут

В Петербурге планируют снести здание, которое ранее занимал гипермаркет «Карусель» на Кузнецовской улице, 31. Как сообщает «Коммерсантъ», здание приобрел закрытый паевой инвестиционный фонд «Отал Недвижимость».

Эксперт оценивают стоимость самого здания и занимаемого им земельного участка в сумму от 600 до 650 млн рублей. Причем, наибольшую ценность представляет земля. Само здание уже гипермаркета уже существенно устарело.

Однако, бывший гипермаркет располагается на территории, принадлежащей города. Чтобы выкупить её, владельцу потребуется от 90 до 100 миллионов рублей.

Что именно появится на участке, где расположен гипермаркет, вместо него пока неизвестно. Эксперты считают наиболее экономически целесообразным решением строительство сервисных апартаментов.