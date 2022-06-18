В Петербурге 221 человек заболел коронавирусной инфекцией

В Санкт-Петербурге за 18 июня выявили 221 новый случай заражения коронавирусом. Ушли из жизни пять человек.

В Северной столице в субботу, 18 июня, за сутки выздоровели 352 пациента. Госпитализировано 62 петербуржца. По данным оперативного штаба по мониторингу за распространением инфекции в России, в Петербурге скончались пять жителей.

В Москве за прошедшие сутки заразились коронавирусом 220 человек, выздоровело 191 москвичей.

Как отмечает оперативный штаб по мониторингу за распространением инфекции в России, за сутки в стране госпитализировали 1291 человек. Выздоровели и покинули медицинские учреждения 4371 россиян. Умерло 68 человек, а у 3382 людей выявили заражение COVID-19.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что из-за коронавирусной инфекции почти 40% трудовых мигрантов покинули Петербург.