Песков допустил возращение обязательной вакцинации в РФ

В случае значительного роста числа заболевших, в Россию может вернутся обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан. Нельзя исключать введения дополнительных мер по борьбе с коронавирусом в России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Как сообщает Mash city, Песков сказал, что ситуация с коронавирусной инфекцией постоянно отслеживается правительством. Он подчеркнул, что если динамика по росту заразившихся будет увеличивается, то, возможно, придется ввести дополнительные меры.

Также пресс-секретарь добавил, что в Кремле повышенные меры эпидемиологической безопасности по коронавирусу не снимались и будут продолжаться.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, за минувшие сутки, на среду, 3 августа, в России выявлено 14,6 тысячи новых случаев коронавируса, умерли 43 человека.