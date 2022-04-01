ПЦР-тесты в Пулково подешевели после вмешательства прокуратуры

Стоимость ПЦР-теста на коронавирус в петербургском аэропорту Пулково снизилась на 31% после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.

Надзорное ведомство выяснило, что лаборатория компании ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы", которая управляет аэропортом, необоснованно завысила стоимость исследования ПЦР. Отмечается, что в цену была включена надбавка НДС, которым не облагаются медицинские услуги. Также были завышены расценки за услуги подрядной организации, которая осуществляла анализ биоматериалов. Руководителю юридического лица внесли представление об устранении нарушений. После проверки прокуратуры стоимость экспресс-теста на коронавирус снизилась на 31%.

Стоит отметить, что до этого ПЦР-тест обошелся бы пассажирам в 8,6 тысяч рублей, а теперь стоит 5,9 тысяч рублей.