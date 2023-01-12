Из-за обнаружения "Кракена" в Петербурге пока не будут вводить ограничения

В Россияской Федерации впервые нашли новый подвариант "Омикрон"-штамма "Кракен". Однако, по словам специалистов, вводить ограничения из-за этого пока не планируется.
Об обнаружении "Кракена" стало известно в четверг, 12 января. В пресс-службе Роспотребнадзора уточнили, что он был зафиксирован в Пензенской области, когда проходил мониторинг секвенирования геномов SARS-CoV-2. Известно, что данные каждый день загружаются в национальную базу VGARus.
В России - это первый случай заражения новым подвидом XBB.1.5 "Кракен". Сама инфекция зародилась в США.
Специалисты Роспотребнадзора заявили, что пока никаких ограничений по регионам России в связи с обнаружением нового подварианта "Омикрона" не планируется.
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