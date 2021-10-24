В Петербурге задержали пять сотрудников поликлиники по делу о фиктивной вакцинации

Об этом 23 октября сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В Петербурге задержали пять сотрудников поликлиники при Первом Санкт-Петербургском государственном медицинском университете им. академика И.П. Павлова. Их подозревают в организации преступной схемы фиктивной вакцинации от коронавируса.

«В одном из медицинских учреждений Петербурга по улице Льва Толстого, дом 6-8, полицейскими была установлена преступная схема. В организации аферы подозреваются пять сотрудников данного медицинского учреждения, которые организовали незаконную схему по фиктивной вакцинации граждан за денежное вознаграждение», — пишет пресс-служба.

Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК России (получение взятки). На данный момент решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.