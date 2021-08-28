С 1 сентября три больницы Петербурга начнут работы в штатном режиме

В Петербурге с 1 сентября три городские больницы будут переведены в штатный режим. Об этом сообщили в Смольном.

К плановому приему пациентов вернутся Николаевская больница, Медицинский университет имени Павлова и центр имени Алмазова.

«Эпидситуация позволяет нам переводить городские стационары в штатный режим. За неделю число новых случаев заболевания уменьшилось на 22%. Коэффициент распространения инфекции — 0,85 при нормативе "единица"», — сказал губернатор Петербурга Александр Беглов по итогам заседания Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции под руководством зампреда правительства РФ Татьяны Голиковой.

В Смольном отметили, что к штатному режиму работы уже возобновили городская больница № 33, медицинский университет имени Мечникова, 442-й военный клинический госпиталь и НИИ фтизиопульмонологии.

В настоящее время помощь пациентам с COVID-19 оказывают 12 городских и пять федеральных стационаров.