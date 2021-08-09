На фармбазу Петербурга поступила новая партия "Спутника Лайт"

В воскресенье, 8 августа, в Петербург доставили 24 тыс. комплектов доз однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт". Об этом сообщила пресс-служба Смольного.
Вакцина в город поступает регулярно. Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что необходимо наращивать темпы вакцинации граждан, чтобы достичь коллективный иммунитет.
Сейчас работают 150 пунктов вакцинации, в том числе еще 43 мобильных пункты в разных районах города.
По последним данным, в городе привили 1370404 человек, из них 1137407 полностью завершили цикл.
"Спутник Лайт" — это однокомпонентный препарат, который рекомендовал для ревакцинации. Однако, горожане от 18 до 60 также смогут привиться вакциной и в первый раз.