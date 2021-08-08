В ТЦ "Мега Дыбенко" ограничили вход

В торговый центр "Мега Дыбенко" во Всеволожском районе покупатели могут попасть только в пордяке живой очереди. Такие меры были приняты в соответствии с соблюдениями эпидемиологических норм.

Вход в "Икею" временно ограничили из-за большого наплыва посетителей. В группе "ДТП и ЧП в Санкт – Петербурге" пользователи рассказывают, что приходится ожидать на улице, пока другие совершат покупки и выйдут.

Похожая ситуация была и вчера, 7 августа, из-за эпидемиологических норм в соответствии с постановлением правительства № 121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт‑Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".