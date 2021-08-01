За сутки в Петербурге на COVID-19 обследовали 32 262 человека.

За прошедшие сутки в Петербурге зафиксировали 32 262 обследований на коронавирус. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

За то же время сотрудники Единой региональной информационно-справочной службы "122" обработали 7 824 вызова по вопросам, связанным с коронавирусом.

На данный момент подтверждено 1 911 новых случаев заболевания в городе. За все время в Петербурге заболело 530 637. Вылечились 1 931 петербуржцев. Умерли - 74.

По всей России выявлено 22 804 новых случаев, всего заболело 6 288 677.