Больница № 2 готова к приему плановых пациентов

Сегодня, 1 августа, многопрофильная больница №2 вернулась к штатному режиму работы. Готовность медучреждения проверил глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

"В связи со снижением заболеваемости новой коронавирусной инфекцией COVID-19 Комитетом по здравоохранению 23 июля было издано распоряжение, согласно которому стационар возобновляет профильную деятельность по оказанию медицинской помощи пациентам с неинфекционными заболеваниями", – объяснил Лисовец на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

В отделения кардиологии, неврологии, офтальмологии, терапевтических и хирургических профилей теперь смогут поступить экстренные и плановые пациенты.

Дмитрий Лисовец также осмотрел помещение пищеблока, в котором началась реконструкция до 2022 года. Кроме того, глава комитета добавил, что начался капитальный ремонт медицинского архива, подготовка к монтированию нового магнитно-резонансного томографа, а также через несколько месяцев в двух отделениях реанимации и интенсивной терапии завершиться ремонт.

Городская больница №2 перешла на режим работы с коронавирусными больными в середине июня 2021 года.