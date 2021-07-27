За сутки тест на Covid-19 сдали около 20 тысяч петербуржцев

За минувшие сутки в Петербурге обследовали на коронавирус прошли 19 698 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

По номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, специалисты обработали 25227 вызовов.

За все время работы службы 122, число обращений превысило 2 миллиона. Только в июле операторы обработали более 400 тысяч сообщений.

По последним данным, 25 июля 1929 человек заразились Covid-19, 1298 - выздоровели. Всего в Петербурге было выявлено 519129 случаев заражения, среди них 493848 выздоровело, еще 18910 скончалось.