В Петербурге иностранных работников начнут прививать в ближайшее время

Вакцинация иностранный работников на фуд-кортах начнется в ближайшие дни. Об этом 26 июля заявил первый замглавы комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов.

По словам Ситова, сами фуд-корты могут начать работу уже "на днях", при условии снижения динамики заболеваемости. Смольный вместе с Роспотребнадзором уже согласовывает дату открытия.

Также он считает, что количество иностранцев, которые работают на фуд-кортах, составляет всего около 12 процентов, поэтому задержка вакцинации на несколько дней не приведет к каким-либо сложностям.

"Мы уже осуществляем запись таких организаций, которые обладают таким потенциалом в иностранных сотрудниках, и буквально в ближайшие дни ждем вакцины от Минздрава, которая будет предназначена для этого типа сотрудников", – сообщил Ситов.

Фуд-корты перестали работать с 17 июня и смогут начать работу спустя полтора месяца, однако теперь их территория должна быть ограничена, на входах и выходах посетителей должны контролировать сотрудники.